Через пошкодження ліній електропередач знеструмлені 25 населених пунктів Закарпаття
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 4 січня. УНН. Складні погодні умови з налипанням снігу пошкодили лінії електропередач у п’яти районах Закарпаття – Ужгородському, Великоберезнянському, Мукачівському, Свалявському та Воловецькому, повідомляють УНН у прес-службі Закарпатської ОДА.
Станом на 11:00 середи, 4 січня, без електроенергії залишаються 25 населених пунктів області, із них 18 повністю і 7 — частково.
Найскладніша ситуація на Воловеччині, де через пошкодження ліній електропередач біля с.Верхні Ворота знеструмлені 9 сіл і 2 присілки районного центру.
“У всі місця пошкоджень ЛЕП направлені аварійні бригади електриків. Ситуація з відновленням енергопостачання знаходиться під постійним контролем”, — коментує ситуацію голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль.
Як раніше повідомляв УНН, через інтенсивний снігопад, хуртовину і заметілі на Закарпатті ухвалили рішення призупинити рух вантажного транспорту через Абранський перевал, який є основною транспортною артерією області для вантажівок.