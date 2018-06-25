Из-за отравления детей в запорожском лагере виновников могут посадить на полгода

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 июня. УНН. Полиция открыла уголовное производство по факту нарушения санитарных правил и норм в оздоровительном комплексе "Маяк", в Запорожье. Об этом в ответ на запрос УНН рассказали в пресс-службе Нацполиции.

Сообщается, что досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет следственное отделение Вольнянского отделения полиции Пологовского отдела полиции ГУ НП в Запорожской области.

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Также отмечается, что соответствующее уголовное производство было открыто по ч. 1 ст. 523 УК. Санкция статьи предусматривает показания в виде штрафа до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, добавили в НПУ.

Напомним, в ВР требуют проверить лагеря в Запорожье.

По словам нардепа Сергея Тригубенко, вспышки массовых отравлений в оздоровительных лагерях в Запорожской области уже стали системными и отнюдь не похожи на роковое стечение обстоятельств.

"15 июня в оздоровительном лагере "Маяк" (Запорожская область) сразу 40 детей и 4 воспитателя почувствовали ухудшение самочувствия. Причиной отравления называют - продукты питания.

Напомню, что в прошлом году та же Запорожская область стала эпицентром массовых отравлений отдыхающих. Тогда заболели дети в лагере "Лазурный" (Бердянск). Также имел место даже летальный случай в оздоровительном лагере "Факел" (Бердянск).

Считаю, что такая системность нарушений на детских курортах региона не может быть ни случайностью, ни роковым стечением обстоятельств", - написал нардеп.

Есть все основания полагать, что руководство региона не выполняет своих обязанностей должным образом, подвергая риску жизнь самых маленьких, добавил Тригубенко.

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