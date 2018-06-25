Через отруєння дітей у запорізькому таборі винуватців можуть посадити на півроку

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КИЇВ. 25 червня. УНН. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення санітарних правил і норм у оздоровчому комплексі "Маяк", що на Запоріжжі. Про це у відповідь на запит УНН розповіли у прес-службі Нацполіції.

Повідомляється, що досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює слідче відділення Вільнянського відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУ НП у Запорізькій області.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Стала відома причина масового отруєння дітей у таборі на Запоріжжі

Також зазначається, що відповідне кримінальне провадження було відкрите за ч. 1 ст. 523 ККУ. Санкція статті передбачає показання у вигляді штрафу до ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, додали в НПУ.

Нагадаємо, у ВР вимагають перевірити табори відпочинку на Запоріжжі.

За словами нардепа Сергія Тригубенка, спалахи масових отруєнь в оздоровчих таборах у Запорізькій області вже стали системними і аж ніяк не схожі на фатальний збіг обставин.

“15 червня в оздоровчому таборі "Маяк" (Запорізька область) одразу 40 дітей та 4 вихователі відчули погіршення самопочуття. Причиною отруєння називають — продукти харчування.

Нагадаю, що минулого року та ж Запорізька область стала епіцентром масових отруєнь відпочивальників. Тоді захворіли діти у таборі "Лазурний" (Бердянськ). Також мав місце навіть летальний випадок в оздоровчому таборі "Факел" (Бердянськ).

Вважаю, що така системність порушень на дитячих курортах регіону не може бути ані випадковістю, ані фатальним збігом обставин”, - написав нардеп.

Є всі причини вважати, що керівництво регіону не виконує своїх обов’язків належним чином, піддаючи ризику життя наймолодших, додав Тригубенко.

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