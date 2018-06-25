Через отруєння дітей у запорізькому таборі винуватців можуть посадити на півроку
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення санітарних правил і норм у оздоровчому комплексі "Маяк", що на Запоріжжі. Про це у відповідь на запит УНН розповіли у прес-службі Нацполіції.
Повідомляється, що досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює слідче відділення Вільнянського відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУ НП у Запорізькій області.
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Також зазначається, що відповідне кримінальне провадження було відкрите за ч. 1 ст. 523 ККУ. Санкція статті передбачає показання у вигляді штрафу до ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, додали в НПУ.
Нагадаємо, у ВР вимагають перевірити табори відпочинку на Запоріжжі.
За словами нардепа Сергія Тригубенка, спалахи масових отруєнь в оздоровчих таборах у Запорізькій області вже стали системними і аж ніяк не схожі на фатальний збіг обставин.
“15 червня в оздоровчому таборі "Маяк" (Запорізька область) одразу 40 дітей та 4 вихователі відчули погіршення самопочуття. Причиною отруєння називають — продукти харчування.
Нагадаю, що минулого року та ж Запорізька область стала епіцентром масових отруєнь відпочивальників. Тоді захворіли діти у таборі "Лазурний" (Бердянськ). Також мав місце навіть летальний випадок в оздоровчому таборі "Факел" (Бердянськ).
Вважаю, що така системність порушень на дитячих курортах регіону не може бути ані випадковістю, ані фатальним збігом обставин”, - написав нардеп.
Є всі причини вважати, що керівництво регіону не виконує своїх обов’язків належним чином, піддаючи ризику життя наймолодших, додав Тригубенко.