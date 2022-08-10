Из-за обстрела рф более суток горела шоколадная фабрика на Сумщине: вред окружающей среде превышает 10 млн грн

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«Государственная экологическая инспекция в Сумской области проработала информацию относительно негативного влияния на окружающую среду в результате действий российских оккупантов на территории ЧАО «Монделис Украина», - говорится в сообщении.

Детали

Так, по материалам следствия, во второй половине марта 2022 во время временной оккупации г. Тростянец войсками российской федерации на местной шоколадной фабрике произошло несколько пожаров. Согласно информации предприятия, там сгорело около 13 000 м2 корпуса производства печенья, 900 м2 тентованного состава, а также 265 м2 заготовительного участка. Поскольку россияне не допускали спасателей на территорию фабрики для тушения пожаров, на объектах огонь бушевал более суток. Дымовые облака несли в себе большие объемы загрязняющих веществ, попавших в атмосферный воздух.

Сообщается, что на основе полученных официальных данных о времени, характере, площади и местах горения, специалисты Инспекции осуществили расчеты убытков, причиненных вследствие загрязнения атмосферного воздуха продуктами горения.

Госэкоинспекция отмечает, что ущерб окружающей среде составил 10,6 млн грн.

"Материалы дела и расчеты переданы правоохранительным органам", – информирует Госэкоинспекция.

Дополнение

В июне сообщалось, что ущерб экологии с начала года в Украине превысил 720 млн грн.

Также в июне сообщалось, что существует около 300 случаев нарушений в сфере охраны природы, вызванных войной.