Через обстріл рф понад добу горіла шоколадна фабрика на Сумщині: шкода довкіллю перевищує 10 млн грн

Цитата

«Державна екологічна інспекція у Сумській області опрацювала інформацію щодо негативного впливу на довкілля внаслідок дій російських окупантів на території ПрАТ «Монделіс Україна»,- йдеться в повідомленні.

Деталі

Так, за матеріалами слідства, у другій половині березня 2022 року під час тимчасової окупації м. Тростянець військами російської федерації на місцевій шоколадній фабриці сталось кілька пожеж. Відповідно до інформації підприємства, там згоріло близько 13 000 м2 корпусу виробництва печива, 900 м2 тентованого складу, а також 265 м2 заготівельної дільниці. Оскільки росіяни не допускали рятувальників на територію фабрики для гасіння пожеж, на об’єктах вогонь вирував понад добу. Димові хмари несли в собі великі об’єми забруднюючих речовин, що потрапили в атмосферне повітря.

Повідомляється, що на основі отриманих офіційних даних про час, характер, площі та місць горіння, фахівці Інспекції здійснили розрахунки збитків, завданих внаслідок забруднення атмосферного повітря продуктами горіння.

Держекоінспекція зазначає, що шкода довкіллю склала 10,6 млн грн️.

"Матеріали справи та розрахунки передано правоохоронним органам"» - інформує Держекоінспекція.

Доповнення

В червні повідомлялося, що збитки екології з початку року в Україні перевищили 720 млн грн.

Також у червні повідомлялося, що є близько 300 випадків порушень у сфері охорони природи, спричинених війною.