Из-за обстрела Марьинки спасатели начали эвакуацию школьников - П.Жебривский
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Из-за обстрела Марьинки подразделения ГосЧС начали эвакуацию детей из школы. Об этом сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Рашисты только что обстреляли Марьинку. В городе горит дом. Мины легли возле школы. Подразделения ГосЧС тушат пожар и проводят эвакуацию детей из школы", - написал он.
Как сообщал УНН, из-за обстрелов в Авдеевке без электричества остались жители Марьинки.
Также напомним в Марьинке женщина получила ранение в результате обстрела. По информации правоохранителей, в момент разрыва снаряда женщина находилась во дворе частного дома по улице Тельмана. С осколочным ранением головы ее доставили в больницу города Курахово.