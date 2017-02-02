Из-за обстрела Марьинки спасатели начали эвакуацию школьников - П.Жебривский

"Рашисты только что обстреляли Марьинку. В городе горит дом. Мины легли возле школы. Подразделения ГосЧС тушат пожар и проводят эвакуацию детей из школы", - написал он.

Как сообщал УНН, из-за обстрелов в Авдеевке без электричества остались жители Марьинки.

Также напомним в Марьинке женщина получила ранение в результате обстрела. По информации правоохранителей, в момент разрыва снаряда женщина находилась во дворе частного дома по улице Тельмана. С осколочным ранением головы ее доставили в больницу города Курахово.