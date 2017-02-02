Через обстріл Мар’їнки рятувальники розпочали евакуацію школярів - П.Жебрівський
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Через обстріл Мар’їнки підрозділи ДСНС розпочали евакуацію дітей із школи. Про це повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
“Рашисти щойно обстріляли Мар’їнку. У місті горить будинок. Міни лягли біля школи. Підрозділи ДСНС гасять пожежу та проводять евакуацію дітей із школи”, — написав він.
Як повідомляв УНН, через обстріли в Авдіївці без електрики залишилися жителі Мар’їнки.
Також нагадаємо у Мар’їнці жінка отримала поранення у результаті обстрілу. За інформацією правоохоронців, у момент розриву снаряда жінка перебувала у дворі приватного будинку по вулиці Тельмана. З осколковим пораненням голови її доправили у лікарню міста Курахове.