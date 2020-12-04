Из-за обысков у крымскотатарского активиста в оккупированном Крыму открыто производство
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Прокуратура и полиция АР Крым открыли уголовное производство по факту незаконного обыска в доме крымскотатарского активиста. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АР Крым и города Севастополя.
"Сегодня, 4 декабря 2020 года, открыто уголовное производство по факту нарушения "силовиками оккупационной власти Российской Федерации" неприкосновенности жилища при проведении незаконного обыска в доме крымскотатарского активиста в городе Судак (ч.2 ст. 162 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Сообщается, что процессуальное руководство будет осуществляться прокуратурой АР Крым и города Севастополя.
Добавим, по данным движения "Крымская солидарность", сегодня, 4 декабря, "в районе 7:30 утра сотрудники ФСБ ворвались в дом активиста крымскотатарского движения Казима Аметова".
Напомним, с начала 2014 года и по настоящее время открыто 98 уголовных производств из-за незаконных обысков во временно оккупированном Крыму.