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Через обшуки у кримськотатарського активіста в окупованому Криму відкрито провадження

Через обшуки у кримськотатарського активіста в окупованому Криму відкрито провадження

Київ • УНН

 • 10395 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Прокуратура і поліція АР Крим відкрили кримінальне провадження за фактом незаконного обшуку в будинку кримськотатарського активіста. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури АР Крим та міста Севастополя.

"Сьогодні, 4 грудня 2020 року, відкрито кримінальне провадження за фактом порушення ”силовиками окупаційної влади Російської Федерації“ недоторканності житла при проведенні незаконного обшуку в будинку кримськотатарського активіста в місті Судак (ч.2 ст. 162 КК України)”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що процесуальне керівництво буде здійснюватися прокуратурою АР Крим та міста Севастополя.

Додамо, за даними руху "Кримська солідарність", сьогодні, 4 грудня, "близько 7:30 ранку співробітники ФСБ увірвалися в будинок активіста кримськотатарського руху Казима Аметова". 

Нагадаємо, з початку 2014 року і по теперішній час відкрито 98 кримінальних проваджень через незаконні обшуків у тимчасово окупованому Криму.

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