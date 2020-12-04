Через обшуки у кримськотатарського активіста в окупованому Криму відкрито провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Прокуратура і поліція АР Крим відкрили кримінальне провадження за фактом незаконного обшуку в будинку кримськотатарського активіста. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури АР Крим та міста Севастополя.
"Сьогодні, 4 грудня 2020 року, відкрито кримінальне провадження за фактом порушення ”силовиками окупаційної влади Російської Федерації“ недоторканності житла при проведенні незаконного обшуку в будинку кримськотатарського активіста в місті Судак (ч.2 ст. 162 КК України)”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що процесуальне керівництво буде здійснюватися прокуратурою АР Крим та міста Севастополя.
Додамо, за даними руху "Кримська солідарність", сьогодні, 4 грудня, "близько 7:30 ранку співробітники ФСБ увірвалися в будинок активіста кримськотатарського руху Казима Аметова".
Нагадаємо, з початку 2014 року і по теперішній час відкрито 98 кримінальних проваджень через незаконні обшуків у тимчасово окупованому Криму.