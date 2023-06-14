Из-за ночной атаки рф на Одессу под завалами могут быть люди: в ОВА показали последствия удара

Детали

"Враг второй раз за неделю атаковал Одессу. Ночью, коварно и жестко. Из акватории Черного моря страна-агрессор выпустила четыре крылатые ракеты «Калибр». Наши Силы противовоздушной обороны сбили три, но есть и попадания. К сожалению, погибли три человека, 13 ранены", - сообщили в ОВА.

Как сообщается, в результате атаки повреждены жилой комплекс, учебное заведение, бизнес-центр, кафе и магазины в центре города.

"Из-за этого шесть человек получили ранения. Это два охранника и жители соседнего дома", - указали в ОВА.

"Одну из ракет российские боевики нацелили на складское помещение с продуктами питания одной из торговых сетей. Трое сотрудников склада погибли, семеро получили ранения. Продолжается разбор завалов. Под ними могут быть люди", - сообщили в ОГА.

Как отмечается, разрушено 1000 кв. м, 400 кв. м были охвачены огнем, пожар ликвидировали.

На месте работают все соответствующие службы. Последствия этой циничной атаки уточняются. Из-за работы следственных групп временно перекрыта часть движения транспорта по проспекту Шевченко - от проспекта Гагарина до улицы Пироговской.

Цитата

«Враг в очередной раз испытывает Одессу. Российские террористы применяют свое оружие против гражданских людей. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших и желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», - заявил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Напомним

В ночь на 14 июня 2023 года российские оккупанты нанесли ракетный удар по военным и инфраструктурным объектам Украины крылатыми ракетами воздушного и морского базирования, а также ударными дронами-камикадзе.