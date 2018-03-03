Из-за непогоды в Украине обесточены более 60 населенных пунктов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Из-за неблагоприятных погодных условий 63 населенных пункта в различных областях Украины остались без электроснабжения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на оперативную информацию Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Обесточены 63 населенных пункта в 8 областях (Николаевской - 14, Запорожской - 10, Кировоградской - 10, Одесской - 9, Черкасской - 7, Донецкой - 6, Днепропетровской - 4 и Черниговской - 3).
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Как сообщал УНН, из-за сильного снега ограничено движение на отдельных участках автодорог в двух областях.