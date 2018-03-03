Через негоду в Україні знеструмлено понад 60 населених пунктів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Через несприятливі погодні умови 63 населених пункти у різних областях України залишилися без електропостачання. Про це УНН повідомляє з посиланням на оперативну інформацію Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Знеструмлено 63 населених пункти у 8 областях (Миколаївській – 14, Запорізькій – 10, Кіровоградській – 10, Одеській – 9, Черкаській – 7, Донецькій – 6, Дніпропетровській – 4 та Чернігівській – 3).
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Як повідомляв УНН, через сильний сніг обмежено рух на окремих ділянках автошляхів у двох областях.