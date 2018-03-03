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Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

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26 березня, 10:32 • 292877 перегляди

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26 березня, 08:24 • 307052 перегляди

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25 березня, 17:08 • 207257 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 234817 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 253367 перегляди

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25 березня, 13:46 • 246129 перегляди

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25 березня, 11:37 • 136109 перегляди

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Через негоду в Україні знеструмлено понад 60 населених пунктів

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 березня. УНН. Через несприятливі погодні умови 63 населених пункти у різних областях України залишилися без електропостачання. Про це УНН повідомляє з посиланням на оперативну інформацію Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Знеструмлено 63 населених пункти у 8 областях (Миколаївській – 14, Запорізькій – 10, Кіровоградській – 10, Одеській – 9, Черкаській – 7, Донецькій – 6, Дніпропетровській – 4 та Чернігівській – 3).

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Як повідомляв УНН, через сильний сніг обмежено рух на окремих ділянках автошляхів у двох областях.

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