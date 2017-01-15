В результате непогоды в Украине обесточены 40 населенных пунктов

"По состоянию на 7:00 15 января в результате неблагоприятных погодных условий (снег, метель, порывы ветра), из-за срабатывания систем защиты линий электропередач, обесточены 40 населенных пунктов в четырех областях, а именно: Закарпатской - 12 н.п., Львовской - 17 н.п., Волынской - 9 н.п., Кировоградской - 2 н.п ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к восстановлению энергоснабжения привлечены бригады облэнерго.

Как сообщал УНН, 15 января спасатели призвали воздержаться от походов в горы из-за лавинной опасности во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях.