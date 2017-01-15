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Через негоду в Україні знеструмлено 40 населених пунктів

Через негоду в Україні знеструмлено 40 населених пунктів

Київ • УНН

 • 8178 перегляди

КИЇВ. 15 січня. УНН. Станом на 7:00 через негоду в Україні знеструмлено 40 населених пунктів у чотирьох областях України. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України, передає УНН.

“Станом на 7:00 15 січня внаслідок несприятливих погодних умов (сніг, хуртовини, пориви вітру), через спрацювання систем захисту ліній електропередач, сталося знеструмлення 40 населених пунктів у чотирьох областях, а саме: Закарпатській — 12 н.п., Львівській — 17 н.п., Волинській — 9 н.п., Кіровоградській — 2 н.п”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до відновлення енергопостачання залучено бригади обленерго.

Як повідомляв УНН, 15 січня рятувальники закликали утриматися від походів у гори через лавинну небезпеку у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях.

Українські Національні Новини

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