Из-за непогоды в Украине с начала суток погибли 7 человек - В.Омелян

“За полсуток из-за аномальных погодных условий и нарушения правил движения уже погибло 7 человек. Еще больше травмированы”, — написал В.Омелян.

При этом он призвал граждан, проживающих в регионах, где сейчас сложные погодные условия, воздержаться от поездок “особенно, если Ваш автомобиль уже на летних колесах”.

Напомним, по словам Премьер-министра Украины Владимир Гройсман, ситуация в восточных областях Украины, где понизилась температура, контролируемая.

Как сообщал УНН, из-за снежных заносов образовалась пробка из грузовиков на Полтавщине. Аэропорты Харькова, Днепра и Запорожья отменяют рейсы из-за непогоды. На дорогах Днепропетровщины ограничили движение транспорта.