Из-за непогоды в Украине с начала суток погибли 7 человек - В.Омелян
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Из-за аномальных погодных условий с начала суток погибли семь человек. Об этом на своей странице в Facebook написал министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает УНН.
“За полсуток из-за аномальных погодных условий и нарушения правил движения уже погибло 7 человек. Еще больше травмированы”, — написал В.Омелян.
При этом он призвал граждан, проживающих в регионах, где сейчас сложные погодные условия, воздержаться от поездок “особенно, если Ваш автомобиль уже на летних колесах”.
Напомним, по словам Премьер-министра Украины Владимир Гройсман, ситуация в восточных областях Украины, где понизилась температура, контролируемая.
Как сообщал УНН, из-за снежных заносов образовалась пробка из грузовиков на Полтавщине. Аэропорты Харькова, Днепра и Запорожья отменяют рейсы из-за непогоды. На дорогах Днепропетровщины ограничили движение транспорта.