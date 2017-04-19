Из-за непогоды в Украине с начала суток погибли 7 человек - В.Омелян

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 17374 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 77488 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 139482 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110662 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112615 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109967 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102312 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106400 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103078 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 149620 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Из-за непогоды в Украине с начала суток погибли 7 человек - В.Омелян

Из-за непогоды в Украине с начала суток погибли 7 человек - В.Омелян

Киев  •  УНН

 • 10071 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Из-за аномальных погодных условий с начала суток погибли семь человек. Об этом на своей странице в Facebook написал министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает УНН.

“За полсуток из-за аномальных погодных условий и нарушения правил движения уже погибло 7 человек. Еще больше травмированы”, — написал В.Омелян.

При этом он призвал граждан, проживающих в регионах, где сейчас сложные погодные условия, воздержаться от поездок “особенно, если Ваш автомобиль уже на летних колесах”.

Напомним, по словам Премьер-министра Украины Владимир Гройсман, ситуация в восточных областях Украины, где понизилась температура, контролируемая.

Как сообщал УНН, из-за снежных заносов образовалась пробка из грузовиков на Полтавщине. Аэропорты Харькова, Днепра и Запорожья отменяют рейсы из-за непогоды. На дорогах Днепропетровщины ограничили движение транспорта.

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