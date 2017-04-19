Через негоду в Україні з початку доби загинули 7 людей – В.Омелян

"За півдоби через аномальні погодні умови і порушення правил руху вже загинуло 7 людей. Ще більше травмовано",- написав В.Омелян.

При цьому він закликав громадян, які проживають у регіонах, де наразі складні погодні умови, утриматися від поїздок "особливо, якщо Ваше авто вже на літніх колесах".

Нагадаємо, за словами Прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, ситуація у східних областях України, де понизилася температура, контрольована.

Як повідомляв УНН, через снігові замети утворився затор із вантажівок на Полтавщині. Аеропорти Харкова, Дніпра та Запоріжжя скасовують рейси через негоду. На дорогах Дніпропетровщини обмежили рух транспорту.