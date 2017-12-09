Из-за непогоды на Закарпатье приостановили движение грузовиков на трассе Киев-Чоп

В то же время, в Управление патрульной полиции (УПП) городов Ужгород и Мукачево информируют, что за погодных условий на трассе Киев-Чоп движение автотранспорта на участке с 703 км по 709 км полностью приостановлено и перекрыто.

"Движение для легковых автомобилей автодорогой Киев-Чоп в направлении стационарного поста №1 "Нижние ворота" затруднен заторами, а для грузовых автомобилей временно приостановлен", - говорится в сообщении УПП городов Ужгород и Мукачево.

Из-за сильных осадков, которые на высокогорье выпали в виде снега, а в низовье - дождя, в Ужгороде спасатели начали интенсивно откачивать воду из подтопленных домохозяйств.

"В результате интенсивных осадков в виде дождя и резкого поднятия уровня грунтовых вод, ручьев, захламленности сточных канав и дренажных систем произошло подтопление 8 дворов в Ужгородском районе и г.. Ужгород. По состоянию на 18:00 спасателями было откачано из подвальных помещений и дворов 527 куб. м воды. Работы по откачке продолжаются", - рассказала корреспонденту УНН пресс-секретарь У ГСЧС в Закарпатской области Наталия Батыр.

Сейчас из-за непогоды погибших и травмированных нет.

Напомним, сегодня на западе Украины мокрый снег и дожди.