Через негоду на Закарпатті призупинили рух вантажівок на трасі Київ-Чоп

УЖГОРОД-КИЇВ. 9 грудня. УНН. Сьогодні, 9 грудня, через сильний снігопад з 16.00 було призупинено рух вантажівок на міжнародній трасі Київ-Чоп у межах Закарпатської області. Про це УНН повідомили у прес-службі У ДСНС у Закарпатській області.