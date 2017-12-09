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Через негоду на Закарпатті призупинили рух вантажівок на трасі Київ-Чоп

Через негоду на Закарпатті призупинили рух вантажівок на трасі Київ-Чоп

Київ • УНН

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УЖГОРОД-КИЇВ. 9 грудня. УНН. Сьогодні, 9 грудня, через сильний снігопад з 16.00 було призупинено рух вантажівок на міжнародній трасі Київ-Чоп у межах Закарпатської області. Про це УНН повідомили у прес-службі У ДСНС у Закарпатській області.

У той же час, в Управління патрульної поліції (УПП) міст Ужгород та Мукачево інформують, що через погодні умови на трасі Київ-Чоп рух автотранспорту на ділянці з 703 км по 709 км повністю призупинено та перекрито.

"Рух для легкових автомобілів автодорогою Київ-Чоп у напрямку стаціонарного поста №1 "Нижні ворота" ускладнений заторами, а для вантажних автомобілів тимачасово призупинений", - йдеться у повідомленні УПП міст Ужгород і Мукачево.

Через сильні опади, що на високогір'ї випали у вигляді снігу, а в низів'ї - дощу, в Ужгороді рятувальники почали інтенсивно відкачувати воду з підтоплених дворогосподарств.

"Внаслідок інтенсивних опадів у вигляді дощу та різкого підняття рівнів ґрунтових вод, потічків, захаращеності стічних канав та дренажних систем відбулося підтоплення 8 дворогосподарств в Ужгородському районі та м. Ужгород. Станом на 18:00 рятувальниками було відкачано з підвальних приміщень та дворогосподарств 527 куб. м води. Роботи по відкачці тривають", - розповіла кореспонденту УНН речниця УДСНС у Закарпатській області Наталія Батир.

Наразі через негоду загиблих та травмованих немає.

Нагадаємо, сьогодні на заході України мокрий сніг та дощі.

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