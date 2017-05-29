Из-за ликвидации СЭС украинцы стали чаще травиться продуктами - С.Тригубенко

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
7 апреля, 16:13 • 39456 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 95643 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 110596 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 123528 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 143764 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 159450 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 122906 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 138732 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 189743 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 291021 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−2°
2м/с
76%
Популярные новости

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 26931 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 27102 просмотра

Золотые резервы рф компенсировали треть замороженных активов - Bloomberg

7 апреля, 16:31 • 13680 просмотра

Во Франции задержали внука короля Румынии по делу о коррупции

7 апреля, 16:36 • 12957 просмотра

Пресс-конференция Трампа и Нетаньяху отменена - СМИ

7 апреля, 17:52 • 12507 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 187036 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 243613 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 445241 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 398404 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 483337 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Биньямин Нетаньяху

Александр Сырский

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Израиль

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 27104 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 26932 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 42000 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 64344 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 70672 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Lockheed Martin F-35 Lightning II

DJI Mavic

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

Из-за ликвидации СЭС украинцы стали чаще травиться продуктами - С.Тригубенко

Киев • УНН

 • 17897 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. Ликвидация санитарно-эпидемиологической службы (СЭС), которая формально состоялась 29 марта на основании соответствующего постановления КМУ, на самом деле произошла еще два года назад. Полномочия этого контрольного органа должны перейти к Госпродпотребсдужбе, однако этого так и не произошло. Об этом в комментарии УНН рассказал нардеп Сергей Тригубенко.

Из-за ликвидации СЭС украинцы стали чаще травиться продуктами - С.Тригубенко

Политик убежден, что последствия ликвидации СЭС каждый украинец уже успел почувствовать на себе.

"За два года обещанной реорганизации Государственной санитарно-эпидемиологической службы так и не произошло. Ее полномочия недореформированная Госпродпотребсдужба так себе и не взяла. Или примет в будущем? - у меня лично, уверенности нет. А тем более, нет уверенности, что эти полномочия и обязанности будут реализовываться как надо.

Сегодня, когда действует специальный режим проверок, Держпродспоживслужба не проверяет качество продуктов питания в магазинах, рынках, кафе или ресторанах. СЭС, как вы понимаете, также этого не делает. В итоге - имеем рост количества пищевых отравлений практически в каждом регионе. Некоторые области фиксируют увеличение отравлений в половину, а некоторые и в два раза.

Только по официальным данным Киева, в столице заболеваемость детей острыми кишечными инфекциями увеличилась в 2,2 раза", - сказал он.

При этом С.Тригубенко добавил, что в случае, если период бесконтрольности на рынке пищевых продуктов будет продолжаться, то население от этого будет страдать все больше.

"Инфекционисты говорят, что инфекционные болезни имеют свой 5-летний цикл развития. Если в течение 5 лет не проверять центры общественного питания, точки продаж пищевых продуктов, то с течением времени, у нас будет просто катастрофа", - добавил нардеп.

Добавим, что по оценкам экспертов, система проверок качества продуктов питания в Украине полностью искажена, а за реализацию некачественных товаров к ответственности виновных почти не привлекают.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$64.60
Bitcoin
$79,166.70
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$37.00
Золото
$2,995.44
Ethereum
$1,550.31