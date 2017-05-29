Из-за ликвидации СЭС украинцы стали чаще травиться продуктами - С.Тригубенко
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Ликвидация санитарно-эпидемиологической службы (СЭС), которая формально состоялась 29 марта на основании соответствующего постановления КМУ, на самом деле произошла еще два года назад. Полномочия этого контрольного органа должны перейти к Госпродпотребсдужбе, однако этого так и не произошло. Об этом в комментарии УНН рассказал нардеп Сергей Тригубенко.
Политик убежден, что последствия ликвидации СЭС каждый украинец уже успел почувствовать на себе.
"За два года обещанной реорганизации Государственной санитарно-эпидемиологической службы так и не произошло. Ее полномочия недореформированная Госпродпотребсдужба так себе и не взяла. Или примет в будущем? - у меня лично, уверенности нет. А тем более, нет уверенности, что эти полномочия и обязанности будут реализовываться как надо.
Сегодня, когда действует специальный режим проверок, Держпродспоживслужба не проверяет качество продуктов питания в магазинах, рынках, кафе или ресторанах. СЭС, как вы понимаете, также этого не делает. В итоге - имеем рост количества пищевых отравлений практически в каждом регионе. Некоторые области фиксируют увеличение отравлений в половину, а некоторые и в два раза.
Только по официальным данным Киева, в столице заболеваемость детей острыми кишечными инфекциями увеличилась в 2,2 раза", - сказал он.
При этом С.Тригубенко добавил, что в случае, если период бесконтрольности на рынке пищевых продуктов будет продолжаться, то население от этого будет страдать все больше.
"Инфекционисты говорят, что инфекционные болезни имеют свой 5-летний цикл развития. Если в течение 5 лет не проверять центры общественного питания, точки продаж пищевых продуктов, то с течением времени, у нас будет просто катастрофа", - добавил нардеп.
Добавим, что по оценкам экспертов, система проверок качества продуктов питания в Украине полностью искажена, а за реализацию некачественных товаров к ответственности виновных почти не привлекают.