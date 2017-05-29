Через ліквідацію СЕС українці стали частіше труїтися продуктами - С.Тригубенко

КИЇВ. 30 травня. УНН. Ліквідація санітарно-епідеміологічної служби (СЕС), яка формально відбулася 29 березня на підставі відповідної постанови КМУ, насправді сталася ще два роки тому. Повноваження цього контрольного органу мали перейти до Держпродспоживслужби, однак цього так і не відбулося. Про це у коментарі УНН розповів нардеп Сергій Тригубенко.