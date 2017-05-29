Через ліквідацію СЕС українці стали частіше труїтися продуктами - С.Тригубенко
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Ліквідація санітарно-епідеміологічної служби (СЕС), яка формально відбулася 29 березня на підставі відповідної постанови КМУ, насправді сталася ще два роки тому. Повноваження цього контрольного органу мали перейти до Держпродспоживслужби, однак цього так і не відбулося. Про це у коментарі УНН розповів нардеп Сергій Тригубенко.
Політик переконаний, що наслідки ліквідації СЕС кожен українець вже встиг відчути на собі.
“За два роки обіцяної реорганізації Державної санітарно-епідеміологічної служби так і не сталося. Її повноваження недореформована Держпродспоживслужба так собі і не перебрала. Чи перебере в майбутньому? — в мене особисто, впевненості немає. А тим паче, немає впевненості, що ці повноваження та обов’язки реалізовуватимуться як треба.
Сьогодні, коли діє спеціальний режим перевірок, Держпродспоживслужба не перевіряє якість продуктів харчування в магазинах, ринках, кафе чи ресторанах. СЕС, як ви розумієте, також цього не робить. У підсумку — маємо зростання кількості харчових отруєнь фактично у кожному регіоні. Деякі області фіксують збільшення отруєнь в половину, а деякі і в два рази.
Лише за офіційними даними Києва, в столиці захворюваність дітей на гострі кишкові інфекції збільшилася в 2,2 рази”, — сказав він.
При цьому С.Тригубенко додав, що у разі, якщо період безконтрольності на ринку харчових продуктів буде продовжуватися, то населення від цього страждатиме все більше.
“Інфекціоністи кажуть, що інфекційні хвороби мають свій 5-річний цикл розвитку. Якщо протягом 5 років не перевіряти центри громадського харчування, точки продажу харчових продуктів, то з плином часу, в нас буде просто катастрофа”, — додав нардеп.
Нагадаємо, постановою КМУ № 348 Уряд ліквідував Державну санітарно-епідеміологічну службу.
Додамо, що за оцінками експертів, система перевірок якості продуктів харчування в Україні повністю спотворена, а за реалізацію неякісних товарів до відповідальності винних майже не притягають.