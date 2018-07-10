Из-за ДТП в Одессе погиб 7-летний мальчик
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 10 июля. УНН. Дорожно-транспортное происшествие произошло в Одессе, в результате которого погиб 7-летний ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одесской области, передает УНН.
Сегодня ночью водитель автомобиля Toyota, двигаясь по улице Неждановой, по предварительной информации, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением автомобиля и совершил наезд на препятствие - стену жилого дома.
"В результате ДТП водитель и трое пассажиров, среди которых малолетний ребенок, получили телесные повреждения. Их передали медикам для оказания неотложной помощи", - говорится в сообщении.
В полиции отметили, что 21-летний водитель легковушки имел признаки алкогольного опьянения. Позже стало известно, что 7-летнего мальчика спасти не удалось, от полученных травм он скончался по дороге в медучреждение.
Материалы ДТП оформил следователь. Обстоятельства происшествия будут устанавливаться в ходе следствия.
Напомним, дети 12, 7 и 4 лет получили травмы из-за дорожно-транспортные происшествия в Житомирской области.