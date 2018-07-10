Из-за ДТП в Одессе погиб 7-летний мальчик

Сегодня ночью водитель автомобиля Toyota, двигаясь по улице Неждановой, по предварительной информации, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением автомобиля и совершил наезд на препятствие - стену жилого дома.

"В результате ДТП водитель и трое пассажиров, среди которых малолетний ребенок, получили телесные повреждения. Их передали медикам для оказания неотложной помощи", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что 21-летний водитель легковушки имел признаки алкогольного опьянения. Позже стало известно, что 7-летнего мальчика спасти не удалось, от полученных травм он скончался по дороге в медучреждение.

Материалы ДТП оформил следователь. Обстоятельства происшествия будут устанавливаться в ходе следствия.

Напомним, дети 12, 7 и 4 лет получили травмы из-за дорожно-транспортные происшествия в Житомирской области.