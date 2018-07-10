Через ДТП в Одесі загинув 7-річний хлопчик
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 10 липня. УНН. Дорожньо-транспортна пригода сталася в Одесі, внаслідок якої загинула 7-річна дитина. Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Одеської області, передає УНН.
Сьогодні вночі водій автомобіля Toyota, рухаючись вулицею Нежданової, за попередньою інформацією, не вибрав безпечну швидкість руху, не впорався з керуванням автомобіля та здійснив наїзд на перешкоду – стіну житлового будинку.
"Внаслідок автопригоди водій та троє пасажирів, серед яких малолітня дитина, отримали тілесні ушкодження. Їх передали медикам для надання невідкладної допомоги", - йдеться у повідомленні.
В поліції зазначили, що 21-річний керманич легковика мав ознаки алкогольного сп'яніння. Пізніше стало відомо, що 7-річного хлопчика врятувати не вдалось, від отриманих травм він помер по дорозі до медзакладу.
Матеріали ДТП оформив слідчий. Обставини події будуть встановлюватись в ході слідства.
Нагадаємо, діти віком 12, 7 і 4 років отримали травми через дорожньо-транспортні пригоди у Житомирській області.