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Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине
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Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

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Из-за ДТП в Гондурасе погибли 17 человек, 35 ранены

Киев • УНН

 • 8331 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. На шоссе возле столицы Гондураса Тегусигальпе в результате столкновения автоцистерны и автобуса погибли 17 человек, передает УНН со ссылкой на Хinhua.

Из-за ДТП в Гондурасе погибли 17 человек, 35 ранены

Еще 35 человек получили ранения, они были госпитализированы в столичную клинику.

По словам представителя спасательной службы Оскара Тримино, число погибших может возрасти, так как некоторые пассажиры находятся под обломками.

Водитель грузовика после ДТП скрылся с места происшествия. Специалисты пытаются определить, почему грузовик стал неуправляемым.

Как сообщал УНН, в результате ДТП на Хмельнитчине погибли два человека.

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