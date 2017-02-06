Из-за ДТП в Гондурасе погибли 17 человек, 35 ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. На шоссе возле столицы Гондураса Тегусигальпе в результате столкновения автоцистерны и автобуса погибли 17 человек, передает УНН со ссылкой на Хinhua.
Еще 35 человек получили ранения, они были госпитализированы в столичную клинику.
По словам представителя спасательной службы Оскара Тримино, число погибших может возрасти, так как некоторые пассажиры находятся под обломками.
Водитель грузовика после ДТП скрылся с места происшествия. Специалисты пытаются определить, почему грузовик стал неуправляемым.
Как сообщал УНН, в результате ДТП на Хмельнитчине погибли два человека.