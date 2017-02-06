Через ДТП в Гондурасі загинули 17 осіб, 35 поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. На шосе біля столиці Гондурасу Тегусігальпі в результаті зіткнення автоцистерни і автобуса загинули 17 людей, передає УНН з посиланням на Хinhua.
Ще 35 людей отримали поранення, вони були госпіталізовані в столичну клініку.
За словами представника рятувальної служби Оскара Триміно, число загиблих може зрости, так як деякі пасажири знаходяться під уламками.
Водій вантажівки після ДТП зник з місця події. Фахівці намагаються визначити, чому вантажівка стала некерованою.
Як повідомляв УНН, внаслідок ДТП на Хмельниччині загинуло двоє людей.