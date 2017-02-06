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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 50201 перегляди

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Через ДТП в Гондурасі загинули 17 осіб, 35 поранено

Київ • УНН

 • 8331 перегляди

КИЇВ. 6 лютого. УНН. На шосе біля столиці Гондурасу Тегусігальпі в результаті зіткнення автоцистерни і автобуса загинули 17 людей, передає УНН з посиланням на Хinhua.

Через ДТП в Гондурасі загинули 17 осіб, 35 поранено

Ще 35 людей отримали поранення, вони були госпіталізовані в столичну клініку.

За словами представника рятувальної служби Оскара Триміно, число загиблих може зрости, так як деякі пасажири знаходяться під уламками.

Водій вантажівки після ДТП зник з місця події. Фахівці намагаються визначити, чому вантажівка стала некерованою.

Як повідомляв УНН, внаслідок ДТП на Хмельниччині загинуло двоє людей.

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