Из-за ДТП на Троещине остановились троллейбусы - журналист
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Из-за дорожно-транспортного происшествия в микрорайоне Троещина в Киеве остановились троллейбусы. Об этом сообщил журналист Дмитрий Кропивницкий в Facebook, передает УНН.
"Все. Троллейбусы на Троещине стоят", - прокомментировал он фотографию ДТП с участием маршрутки.
Напомним, 6 февраля в Киеве - сильные снегопады. Ночью вероятный прирост высоты снежного покрова - 1,5-2 см, днем - на 2-3 см.
Из-за непогоды в Киев ограничили въезд грузовиков .
Столица остановилась в 10-балльных пробках .