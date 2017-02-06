Через ДТП на Троєщині зупинилися тролейбуси - журналіст
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Через дорожньо-транспортну пригоду у мікрорайоні Троєщина у Києві зупинилися тролейбуси. Про це повідомив журналіст Дмитро Кропивницький у Facebook, передає УНН.
"Усе. Тролейбуси на Троєщині стоять", - прокоментував він фотографію ДТП за участю маршрутки.
Нагадаємо, 6 лютого у Києві - сильні снігопади. Вночі ймовірний приріст висоти снігового покриву - 1,5-2 см, вдень - на 2-3 см.
Через негоду до Києва обмежили в'їзд вантажівок.
Столиця зупинилася у 10-бальних заторах.