Из-за действий Пакистана в портах на западе Индии объявили тревогу

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 112070 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 122770 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 114302 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 120268 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 125421 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150927 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150529 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140695 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 195221 просмотра

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116852 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Из-за действий Пакистана в портах на западе Индии объявили тревогу

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 августа. УНН. Все порты в западном индийском штате Гуджарат приведены в состоянии повышенной готовности после получения информации о том, что отряд пакистанских спецназовцев намерен проникнуть на индийскую территорию. Об этом сообщает в четверг телеканал NDTV со ссылкой на источники, пишет УНН.

По этим данным, Береговая охрана Индии получила информацию о том, что отряд пакистанского морского спецназа готовится пройти в Индию со стороны залива Кач в Аравийском море на территории Гуджарата. Всем портам на побережье и кораблям рекомендовано принять максимальные меры безопасности.

Более подробной информацией телеканал пока не располагает.

Напоминаем, вооруженные силы (ВС) Пакистана провели испытания баллистической ракеты “Газнави”. Об этом в четверг сообщил представитель ВС генерал-майор Асиф Гафур в Twitter. Он отметил, что президент и премьер-министр страны поблагодарили военных и нации за успешно проведенные испытания.

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