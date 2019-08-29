Из-за действий Пакистана в портах на западе Индии объявили тревогу
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. Все порты в западном индийском штате Гуджарат приведены в состоянии повышенной готовности после получения информации о том, что отряд пакистанских спецназовцев намерен проникнуть на индийскую территорию. Об этом сообщает в четверг телеканал NDTV со ссылкой на источники, пишет УНН.
По этим данным, Береговая охрана Индии получила информацию о том, что отряд пакистанского морского спецназа готовится пройти в Индию со стороны залива Кач в Аравийском море на территории Гуджарата. Всем портам на побережье и кораблям рекомендовано принять максимальные меры безопасности.
Более подробной информацией телеканал пока не располагает.
Напоминаем, вооруженные силы (ВС) Пакистана провели испытания баллистической ракеты “Газнави”. Об этом в четверг сообщил представитель ВС генерал-майор Асиф Гафур в Twitter. Он отметил, что президент и премьер-министр страны поблагодарили военных и нации за успешно проведенные испытания.