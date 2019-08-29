Через дії Пакистану в портах на заході Індії оголосили тривогу
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Всі порти в західному індійському штаті Гуджарат приведені в стан підвищеної готовності після отримання інформації про те, що загін пакистанських спецназівців має намір проникнути на індійську територію. Про це повідомляє в четвер телеканал NDTV з посиланням на джерела, пише УНН.
За цими даними, Берегова охорона Індії отримала інформацію про те, що загін пакистанського морського спецназу готується пройти в Індію з боку затоки Кач в Аравійському морі на території Гуджарату. Усім портам на узбережжі і кораблям рекомендовано вжити максимальних заходів безпеки.
Більш детальною інформації телеканал поки не має в своєму розпорядженні.
Нагадуємо, збройні сили (ЗС) Пакистану провели випробування балістичної ракети “Газнаві”. Про це в четвер повідомив представник ЗС генерал-майор Асіф Гафур в Twitter. Він зазначив, що президент і прем’єр-міністр країни подякували військовим і нації за успішно проведені випробування.