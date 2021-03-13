Из-за нехватки кислорода в больнице Иордании умерли 6 больных на коронавирус: министр подал в отставку
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. В одной из больниц города Ас-Сальт в Иордании шесть пациентов с COVID-19 умерли из-за сбоя подачи кислорода. Поэтому министр здравоохранения Иордании Натир Обейдат подал в отставку, пишет УНН со ссылкой на ВВС.
Детали
Как сообщили из-за недостатка кислорода, которая длилась около часа, в больнице умерли шесть человек, которые лечились от коронавируса.
Пока непонятно, почему возникла нехватка кислорода, и ведется расследование. Ранее министр здравоохранения Натир Обейдат заявил, что чувствует "моральную ответственность" за то, что произошло.
Премьер-министр Бишер аль-Хасавне попросил министра здравоохранения Натира Обейдата подать в отставку из-за инцидента.
Дополнительно
На сегодняшний день страна сообщила о более 460 000 случаях заражения Covid-19 и 5 224 смертях, связанных с коронавирусом, с момента начала пандемии.
Иордания усилила меры по уменьшению распространения вируса в последние недели. Ограничения включают комендантский час на ночь в выходные дни, который препятствует молитвам в мечетях и мессах в церквях.
Напомним
В результате пожара, произошедшего 27 февраля во городской клинической больницы №1 города Черновцы погибли два человека, которые лечились от коронавируса.