Через брак кисню у лікарні Йорданії померли 6 хворих на коронавірус: міністр подав у відставку
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. В одній з лікарень міста Ас-Сальт у Йорданії шестеро пацієнтів з COVID-19 померли через збій подачі кисню. Через це міністр охорони здоров’я Йорданії Натір Обейдат подав у відставку, пише УНН з посиланням на ВВС.
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Як повідомили, через нестачу кисню, яка тривала близько години, у лікарні померли шестеро людей, які лікувалися від коронавірусу.
Поки незрозуміло, чому виникла нестача кисню, і триває розслідування. Раніше міністр охорони здоров’я Натір Обейдат заявив, що відчуває “моральну відповідальність” за те, що сталося.
Прем’єр-міністр Бішер аль-Хасавне попросив міністра охорони здоров’я Натіра Обейдата подати у відставку через інцидент.
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На сьогоднішній день країна повідомила про понад 460 000 випадків зараження на Covid-19 та 5 224 смертей, пов'язаних з коронавірусом, з моменту початку пандемії.
Йорданія посилила заходи щодо зменшення розповсюдження вірусу в останні тижні. Обмеження включають комендантську годину на ніч у вихідні дні, яка перешкоджає молитвам у мечетях та месах у церквах.
Нагадаємо
Внаслідок пожежі, яка сталася 27 лютого у міській клінічній лікарні №1 міста Чернівці загинули двоє людей, які лікувалися від коронавірусу.