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Через авиаудар в Сирии убиты по меньшей мере 25 джихадистов

Через авиаудар в Сирии убиты по меньшей мере 25 джихадистов

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 января. УНН. В результате воздушного удара в провинции Идлиб на севере Сирии убиты по меньшей мере 25 боевиков джихадистской группировки "Джабхат Фатех аш-Шам", среди которых, по некоторым сообщениям, члены руководства этой организации, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Представители группировки обвинили в авиаударе коалицию под руководством США.

Однако сирийские правозащитники в Лондоне сообщают, что пока не ясно, кто нанес воздушные удары по боевикам "Джабхат Фатех аш-Шам", которая до июля прошлого года называлась "Фронт аль-Нурси" и была тесно связана с "Аль-Каидой" .

По сообщениям сирийского Центра мониторинга за соблюдением прав человека, среди убитых - члены руководства группировки, собравшихся в штабе на совещание. Их имена Центр мониторинга не приводит.

Представитель "Джабхат Фатех аш-Шам" Абу Ана аль-Шами заявил, что воздушный удар был нанесен авиацией коалиции, управляемой Соединенными Штатами.

"Штаб-квартира, которая некоторое время назад подверглась удару международной коалиции, - это главный штаб региона, состоит из нескольких отделений. В результате были убиты наши братья ", - говорится в его заявлении.

Боевики этой группировки, которые объявили летом о прекращении сотрудничества с "Аль-Каидой", воюющих в составе альянса сирийских повстанцев, который контролирует провинцию Идлиб.

Этот район - основной оплот сирийской оппозиции после взятия правительственными войсками города Алеппо.

Как сообщал УНН, часть сирийских оппозиционных группировок заявила о прекращении подготовки к переговорам, которые должны были состояться в Астане.

Напомним, Совет Безопасности ООН, 31 декабря, единогласно принял предложенную Россией и Турцией резолюцию в поддержку прекращения огня в Сирии. Соглашение о прекращении огня, с одной стороны, распространяется на всю территорию Сирии, но с другой - не затрагивает некоторые группировки, в том числе джихадистские группировки "Исламское государство", а также "Джабхат Фатех аш-Шам" и курдские ополчения.

Среди постоянных членов Совета Безопасности ООН, имеющих право вето, Россия поддерживает президента Сирии Башара Асада, а США, Франция и Великобритания настаивают на том, что он должен уйти в отставку в рамках любого урегулирования сирийского кризиса.

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