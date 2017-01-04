Через авіаудар у Сирії вбито щонайменше 25 джихадистів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. В результаті повітряного удару в провінції Ідліб на півночі Сирії вбито щонайменше 25 бойовиків джихадистської угруповання “Джабхат Фатех аш-Шам”, серед яких, за деякими повідомленнями, члени керівництва цієї організації, передає УНН з посиланням на ВВС.
Представники угруповання звинуватили в авіаударі коаліцію під керівництвом США.
Проте сирійські правозахисники в Лондоні повідомляють, що поки не ясно, хто завдав повітряних ударів по бойовиках “Джабхат Фатех аш-Шам”, яка до липня минулого року називалася “Фронт аль-НУРС” і була тісно пов’язана з “Аль-Каїдою”.
За повідомленнями сирійського Центру моніторингу за дотриманням прав людини, серед убитих — члени керівництва угруповання, які зібралися в штабі на нараду. Їх імена Центр моніторингу не приводить.
Представник “Джабхат Фатех аш-Шам” Абу Ана аль-Шамі заявив, що повітряний удар був нанесений авіацією коаліції, керованої Сполученими Штатами.
“Штаб-квартира, яка деякий час тому піддалася удару міжнародної коаліції, — це головний штаб регіону, що складається з декількох відділень. В результаті були вбиті наші брати,” — йдеться в його заяві.
Бойовики цього угруповання, які оголосили влітку про припинення співпраці з “Аль-Каїдою”, воюють в складі альянсу сирійських повстанців, який контролює провінцію Ідліб.
Цей район — основний оплот сирійської опозиції після взяття урядовими військами міста Алеппо.
Як повідомляв УНН, частина сирійських опозиційних угруповань заявила про припинення підготовки до переговорів, які повинні були відбутися в Астані.
Нагадаємо, Рада Безпеки ООН, 31 грудня, одноголосно ухвалила запропоновану Росією і Туреччиною резолюцію в підтримку припинення вогню в Сирії. Угода про припинення вогню, з одного боку, поширюється на всю територію Сирії, але з іншого — не зачіпає деякі угруповання, у тому числі джихадистське угруповання “Ісламська держава”, а також “Джабхат Фатех аш-Шам” і курдські ополчення.
Серед постійних членів Ради Безпеки ООН, які мають право вето, Росія підтримує президента Сирії Башара Асада, а США, Франція і Британія наполягають на тому, що він повинен піти у відставку в рамках будь-якого врегулювання сирійської кризи.