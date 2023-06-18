Из-за авиаудара по столице Судана погибли 17 человек, из них 5 детей

Детали

Во время субботнего удара в густонаселенном районе Ярмук было разрушено 25 домов.

Это произошло через день после того, как высокопоставленный генерал армии угрожал усилить атаки на военизированные Силы быстрой поддержки.

Бои между суданской армией и RSF вспыхнули в середине апреля в результате жестокой борьбы за власть внутри военного руководства страны.

Напомним

Неделю назад жестокие столкновения и артиллерийский огонь вспыхнули в столице Судана Хартуме в воскресенье после окончания 24-часового перемирия’я.