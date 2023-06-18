Из-за авиаудара по столице Судана погибли 17 человек, из них 5 детей
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Семнадцать человек - пятеро детей - погибли в результате авиаудара в столице Судана Хартуме, говорят представители власти, пишет ВВС, передает УНН.
Детали
Во время субботнего удара в густонаселенном районе Ярмук было разрушено 25 домов.
Это произошло через день после того, как высокопоставленный генерал армии угрожал усилить атаки на военизированные Силы быстрой поддержки.
Бои между суданской армией и RSF вспыхнули в середине апреля в результате жестокой борьбы за власть внутри военного руководства страны.
Напомним
Неделю назад жестокие столкновения и артиллерийский огонь вспыхнули в столице Судана Хартуме в воскресенье после окончания 24-часового перемирия’я.