Через авіаудар по столиці Судану загинуло 17 людей, з них 5 дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Сімнадцять людей - п'ятеро дітей - загинули в результаті авіаудару в столиці Судану Хартумі, кажуть представники влади, пише ВВС, передає УНН.
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Під час суботнього удару в густонаселеному районі Ярмук було зруйновано 25 будинків.
Це сталося через день після того, як високопоставлений генерал армії погрожував посилити атаки на воєнізовані Сили швидкої підтримки.
Бої між суданською армією та RSF спалахнули в середині квітня в результаті жорстокої боротьби за владу всередині військового керівництва країни.
Нагадаємо
Тиждень тому жорсткі зіткнення та артилерійський вогонь спалахнули в столиці Судану Хартумі в неділю після закінчення 24-годинного перемир’я.