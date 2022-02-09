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Из-за аффилированных с беглым Тарпаном фирм в Одессе не могут отремонтировать спортшколу: тендер огласили третий раз

Из-за аффилированных с беглым Тарпаном фирм в Одессе не могут отремонтировать спортшколу: тендер огласили третий раз

Киев • УНН

 • 11374 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Управление капитального строительства мэрии Одессы уже третий раз проводит тендер для реставрации спортшколы №5, сообщает УНН со ссылкой на Prozorro.

Потратить на ремонт чиновники планируют почти 28 миллионов гривен.

Детали

В прошлом году тендер был отменен уже дважды. И хотя официальной причиной отмены значится "отсутствие дальнейшей необходимость в работах", его потом снова переогласили. Каждой из отмен предшествовали жалобы участников тендера в Антимонопольный комитет Украины.

Одна из компаний, которая подавала жалобы - фирма “Чхоллима”. Ее подписантом, по данным YouControl, является Евгений Челак, которого судят из-за реставрации дома Руссова (проект, господряд на который реализовывали фирмы Руслана Тарпана, - ред.).

По данным следствия, Челак вступил в сговор с директором фирмы "Укрспецпроект" (аффилирована с Тарпаном, - ред.), директором компании "Арт-проект 2010" и фирмы "Реставратор-1946". В деле по "дому Русова" перечисленным выше "исполнителям" реставрации вменяют незаконное проведения работы, а также повреждение почти половины исторического здания.

Напомним

Руслан Тарпан заочно арестован в деле "Глубоководного выпуска" и уже 4й год разыскивается МВД. А с прошлого года он оглашен в международный розыск каналами “Интерпол”. Компании, которые с ним связывают, не единожды становились фигурантами уголовных производств из-за некачественных реставрационных работ.

Несмотря на уголовное преследования как самого Тарпана, так и служебных лиц ряда подконтрольных ему компаний, фирмы аффилированные с этим беглецом на постоянной основе блокируют тендерные процедуры в Одессе: на ремонты больниц, школ и других, в том числе, исторических зданий.

Украинские Национальные Новости

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