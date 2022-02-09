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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Через афілійовані з біглим Тарпаном фірми в Одесі не можуть відремонтувати спортшколу: тендер оголосили втретє

Через афілійовані з біглим Тарпаном фірми в Одесі не можуть відремонтувати спортшколу: тендер оголосили втретє

Київ • УНН

 • 11374 перегляди

КИЇВ. 9 лютого. УНН. Управління капітального будівництва мерії Одеси вже втретє проводить тендер для реставрації спортшколи №5, повідомляє УНН з посиланням на Prozorro.

Витратити на ремонт чиновники планують майже 28 мільйонів гривень.

Деталі

Минулого року тендер був скасований вже двічі. І хоча офіційною причиною скасування значиться "відсутність подальшої необхідності в роботах", його потім знову перегодили. Кожному з скасувань передували скарги учасників тендеру до Антимонопольного комітету України.

Одна з компаній, яка подавала скарги - фірма "Чхолліма". Її підписантом, за даними YouControl, є Євген Челак, якого судять через реставрацію будинку Руссова (проект, держпідряд на який реалізовували фірми Руслана Тарпана, - ред.).

За даними слідства, Челак вступив у змову з директором фірми "Укрспецпроект" (афільована з Тарпаном, - ред.), директором компанії "Арт-проект 2010" і фірми "Реставратор-1946". У справі по "дому Русова" перерахованим вище "виконавцям" реставрації закидають незаконне проведення роботи, а також пошкодження майже половини історичної будівлі.

Нагадаємо

Руслан Тарпан заочно заарештований у справі "Глибоководного випуску" і вже 4й рік розшукується МВС. А з минулого року його оголошено в міжнародний розшук каналами "Інтерпол". Компанії, які з ним пов'язують, неодноразово ставали фігурантами кримінальних проваджень через неякісні реставраційні роботи.

Незважаючи на кримінальне переслідування як самого Тарпана, так і службових осіб ряду підконтрольних йому компаній, фірми афілійовані з цим втікачем на постійній основі блокують тендерні процедури в Одесі: на ремонти лікарень, шкіл та інших, в тому числі, історичних будівель.

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