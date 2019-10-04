Чемпионат мира по регби-2019: сборная ЮАР победила команду Италии
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Мужская сборная ЮАР по регби одержала победу над командой Италии со счетом 49:3 в матче группового этапа. Встреча прошла в Фукурои, пишет УНН со ссылкой на официальный сайт турнира.
На счету южноафриканских регбистов семь попыток, четыре реализации и два штрафных. Итальянцы реализовали один штрафной.
В двух первых матчах сборная Италии оказалась сильнее команды Намибии (47:22) и Канады (48:7). Южноафриканские регбисты проиграли новозеландцам (13:23) и победили представителей Намибии (57:3).
Сборная ЮАР набрала четыре очка за победу и одно бонусное очко за четыре и более попытки в матче, команда Италии очков не набрала. В турнирной таблице группы В лидирует команда ЮАР, в активе которой 10 очков. На втором месте идет сборная Италии (10), на третьем — новозеландцы (9), на четвертом — регбисты из Намибии (0), на пятом — канадцы (0). Следующий матч группы пройдет между командами Новой Зеландии и Намибии, встреча состоится 6 октября.