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Чемпионат мира по регби-2019: сборная ЮАР победила команду Италии

Киев • УНН

 • 15324 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. Мужская сборная ЮАР по регби одержала победу над командой Италии со счетом 49:3 в матче группового этапа. Встреча прошла в Фукурои, пишет УНН со ссылкой на официальный сайт турнира.

Чемпионат мира по регби-2019: сборная ЮАР победила команду Италии

На счету южноафриканских регбистов семь попыток, четыре реализации и два штрафных. Итальянцы реализовали один штрафной.

В двух первых матчах сборная Италии оказалась сильнее команды Намибии (47:22) и Канады (48:7). Южноафриканские регбисты проиграли новозеландцам (13:23) и победили представителей Намибии (57:3).

Сборная ЮАР набрала четыре очка за победу и одно бонусное очко за четыре и более попытки в матче, команда Италии очков не набрала. В турнирной таблице группы В лидирует команда ЮАР, в активе которой 10 очков. На втором месте идет сборная Италии (10), на третьем — новозеландцы (9), на четвертом — регбисты из Намибии (0), на пятом — канадцы (0). Следующий матч группы пройдет между командами Новой Зеландии и Намибии, встреча состоится 6 октября.

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