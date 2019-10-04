Чемпіонат світу з регбі-2019: збірна ПАР перемогла команду Італії
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Чоловіча збірна ПАР з регбі здобула перемогу над командою Італії з рахунком 49:3 в матчі групового етапу. Зустріч пройшла в Фукуроі, пише УНН з посиланням на офіційний сайт турніру.
На рахунку південноафриканських регбістів сім спроб, чотири реалізації і два штрафних. Італійці реалізували один штрафний.
У двох перших матчах збірна Італії виявилася сильнішою за команду Намібії (47:22) і Канади (48:7). Південноафриканські регбісти програли новозеландцам (13:23) і перемогли представників Намібії (57:3).
Збірна ПАР набрала чотири очки за перемогу і одне бонусне очко за чотири і більше спроби в матчі, команда Італії очок не набрала. У турнірній таблиці групи В лідирує команда ПАР, в активі якої 10 очок. На другому місці йде збірна Італії (10), на третьому — новозеландці (9), на четвертому — регбісти з Намібії (0), на п’ятому — канадці (0). Наступний матч групи пройде між командами Нової Зеландії та Намібії, зустріч відбудеться 6 жовтня.