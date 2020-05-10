Чемпион мира выразил уверенность в победе над Ломаченко
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Чемпион WBA Regular в легком весе американец Джервонта Дэвис считает, что выйдет победителем из возможной боксерской схватки против украинского чемпиона мира по версиям WBC, WBA, WBO в легком весе - Василия Ломаченко, информирует УНН со ссылкой на Boxing News 2.
"Я побью Василия в 9-м или 10-м раунде. В боксе очень много тех, кто мог бы стоять лицом к лицу со мной, особенно в этом дивизионе. Не вижу, кто смог бы меня остановить. Я правда могу драться, у меня есть определенные навыки. Многие бойцы не пользуются мозгом, они только задействуют ноги, чтобы уходить", - подчеркнул Дэвис.
Отметим, Дэвис по карьере не потерпел ни одного поражения - 23-0 (22 КО).
Напомним, что Ломаченко называл соперника, о котором он мечтает.