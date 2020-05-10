Чемпіон світу виразив впевненість у перемозі над Ломаченком
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Чемпіон WBA Regular в легкій вазі американець Джервонта Девіс вважає, що вийде переможцем із можливої боксерської сутички проти українського чемпіона світу за версіями WBC, WBA, WBO в легкій вазі - Василя Ломаченка, інформує УНН з посиланням на Boxing News 2.
"Я поб'ю Василя в 9-му або 10-му раунді. У боксі не дуже багато тих, хто міг би стояти лицем до лиця зі мною, особливо в цьому дивізіоні. Не бачу, хто зміг би мене зупинити. Я правда можу битися, у мене є певні навички. Багато бійців не користуються мозком, вони тільки задіють ноги, щоб уходити", - наголосив Девіс.
Відзначимо, Девіс за кар'єру не зазнав жодної поразки - 23-0 (22 КО).
Нагадаємо, що Ломаченко називав суперника, про якого він мріє.