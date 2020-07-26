Чемпион мира и Европы по футболу Хави заразился коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Легенда испанского футбола и каталонской “Барселоны”, экс-футболист Хави заразился коронавирусом, сообщает УНН со ссылкой на Instagram Хави.
“Несколько дней назад я сдал положительный тест на коронавирус. К счастью, я хорошо себя чувствую, но, следуя протоколу, мне придется находиться в изоляции, пока я не избавлюсь от вируса. Когда мне позволят, я с нетерпением вернусь к своим обязанностям”, — отметил 40-летний испанец.
Заметим, что Хави сейчас работает главным наставником катарского ФК “Аль-Садд”.
Добавим также, бывший полузащитник выступал за “Барселону” с 1998 по 2015 годы. Он является рекордсменом по количеству игр за клуб, сыграв в общей сложности 767 матчей. С командой он выиграл 27 трофеев, в составе сборной Испании получил звание чемпиона мира и двукратного чемпиона Европы.