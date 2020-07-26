Чемпіон світу та Європи з футболу Хаві заразився коронавірусом

“Кілька днів тому я здав позитивний тест на коронавірус. На щастя, я добре себе почуваю, але, слідуючи протоколу, мені доведеться перебувати в ізоляції, поки я не позбудуся вірусу. Коли мені дозволять, я з нетерпінням повернуся до своїх обов’язків”, — відзначив 40-річний іспанець.

Зауважимо, що Хаві наразі працює головним наставником катарського ФК “Аль-Садд”.

Додамо також, колишній півзахисник виступав за “Барселону” з 1998 по 2015 роки. Він є рекордсменом за кількістю ігор за клуб, зігравши в цілому 767 матчів. З командою він виграв 27 трофеїв, у складі збірної Іспанії виборював звання чемпіона світу та двократного чемпіона Європи.