"Чем больше оружия будет поставлено, тем дольше продлится война" - глава МИД Венгрии высказался против военной помощи Украине
Киев • УНН
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выступает против предоставления военной помощи Украине, утверждая, что это затягивает войну.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт никогда не будет поставлять Украине оружие, чтобы помочь ей бороться с вторжением россии. Об этом он сказал CNBC, информирует УНН.
Детали
Петер Сийярто заявил, что страна никогда не будет отправлять оружие в Украину, сказав, что "чем больше оружия будет поставлено, тем дольше продлится война".
Сийярто добавил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с президентом россии владимиром путиным в октябре, чтобы увидеть, есть ли возможности для мира в текущем конфликте.
Дополнение
Несмотря на то, что Венгрия является членом ЕС, она поддерживает дружеские отношения с россией, протестует против европейских санкций в отношении москвы и усилий по ограничению импорта российской нефти и газа. Венгрия защищает свое энергетическое сотрудничество с россией, заявляя, что ей необходимо поддерживать энергоснабжение и бороться с инфляцией.
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