Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт никогда не будет поставлять Украине оружие, чтобы помочь ей бороться с вторжением россии. Об этом он сказал CNBC, информирует УНН.

Детали

Петер Сийярто заявил, что страна никогда не будет отправлять оружие в Украину, сказав, что "чем больше оружия будет поставлено, тем дольше продлится война".

Сийярто добавил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с президентом россии владимиром путиным в октябре, чтобы увидеть, есть ли возможности для мира в текущем конфликте.

Дополнение

Несмотря на то, что Венгрия является членом ЕС, она поддерживает дружеские отношения с россией, протестует против европейских санкций в отношении москвы и усилий по ограничению импорта российской нефти и газа. Венгрия защищает свое энергетическое сотрудничество с россией, заявляя, что ей необходимо поддерживать энергоснабжение и бороться с инфляцией.

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