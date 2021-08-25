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Чехия открыла границы для вакцинированных украинцев

Чехия открыла границы для вакцинированных украинцев

Киев  •  УНН

 • 36975 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Сегодня правительство Чехии разрешило посещать страну полностью вакцинированным украинцам. Об этом сообщает МИД, передает УНН.

Детали

Въезд в Чехию разрешен гражданам Украины, которые прошли полный курс прививок вакциной, сертифицированной Европейским агентством по лекарственным средствам, а именно: Vaxzevria (AstraZeneca), Spikevax (Moderna), Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Janssen, Covishield. Для подтверждения курса вакцинации нужно иметь цифровой сертификат в приложении "Дія". Между второй дозой вакцины и датой въезда в Чехию должно пройти не менее 14 дней.

В то же время границы открыты для украинцев, у которых от вакцинации второй дозой прошло не менее 14 дней. С собой нужно иметь:

  • сертификат на английском языке о полном курсе вакцинации с указанием персональных данных вакцинированного человека, типа вакцины, идентификационными данными учреждения, выдавшего сертификат, а также возможности удаленной проверки указанных в письменном подтверждении данных (через QR-код);
  • въездной формуляр Чешской Республики, который можно заполнить онлайн по ссылке: https://plf.uzis.cz/. Полученное на e-mail подтверждение о заполнении формуляра (распечатанное или сохранённое на мобильном устройстве) нужно показать во время пограничного контроля или проверки места жительства;
  • биометрический паспорт для выезда за границу;
  • медицинское страхование на срок поездки.

Напомним

В начале августа въезд на свою территорию вакцинированным украинцам разрешила Швейцария.

В Черногории из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса сегодня изменили правила въезда для туристов.

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