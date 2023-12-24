Чехия будет платить украинским беженцам, которые захотят вернуться на родину
Киев • УНН
Президент Чехии подписал закон о помощи беженцам, желающим вернуться в Украину
Президент Чехии Петр Павел подписал закон, который предусматривает специальную госпрограмму финансовой поддержки украинских беженцев, желающих вернуться обратно в Украину. Об этом в субботу, 23 декабря, передало Чешское радио, передает УНН.
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Как сообщается, после разработки соответствующего документа министерством внутренних дел (МВД) Чехии он был утвержден обеими палатами парламента страны.
Указанная помощь включает покрытие чешскими властями части денежных расходов, касающихся возвращения граждан Украины на свою родину.
При этом уточняется, что воспользоваться этой программой господдержки можно только один раз программой господдержки можно лишь один раз, а сумма средств будет зависеть от частных факторов.
Финляндия будет разово платить €5,3 тыс. украинцам за добровольное возвращение домой24 декабрь 2023, 02:29 • 11599 просмотров
Чехия будет платить украинским беженцам, которые захотят вернуться на родину
Президент Чехии подписал закон о помощи беженцам, желающим вернуться в Украину.
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