Часть компонентов во вражеских ракетах производится не в россии, а в западных странах: Офис Генпрокурора о массированном обстреле рф

Эффективная санкционная политика с целью блокирования поставок в россию товаров двойного назначения значительно ослабит способность страны-агрессора массово производить и применять ракеты против Украины. Об этом в эфире телеканала "Рада" заявил руководитель Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генпрокурора Юрий Белоусов, передает УНН.

"Мы об этом постоянно говорим: к сожалению, часть компонентов во вражеских ракетах производится не в россии, а в западных странах. Это также является лишним подтверждением необходимости ввести эффективную санкционную политику и заблокировать поставки таких комплектующих", - сообщил Белоусов.

По его словам, подобный массированный обстрел, во время которого враг применил более 150 единиц вооружения различного типа, свидетельствует о спланированном характере атаки на самом высоком военно-политическом уровне. Украина активно сотрудничает с международными партнерами для расследования этих преступлений и привлечения виновных к ответственности.

"Наш Офис сотрудничает с более чем 20 странами, которые параллельно расследуют военные преступления рф, совершенные в Украине. Также сотрудничаем с Международным уголовным судом, последние решения которого о выдаче ордера на арест командующего дальней авиации рф и начальника Черноморского флота касались именно нападений на объекты инфраструктуры. Эти ордера являются четким подтверждением того, что политика россии направлена на уничтожение Украины", - сказал Белоусов.

Он отметил, что сегодняшняя атака стала одной из крупнейших с начала полномасштабного вторжения, приведя к серьезным повреждениям Днепровской ГЭС после попадания 8 ракет. Всего с 24 февраля 2022 года россия совершила не менее 136 атак на объекты критической инфраструктуры.

"Я очень надеюсь, что для наших международных партнеров массовость и спланированность таких атак будет дополнительным аргументом, чтобы максимально обеспечить Украину соответствующими средствами защиты с одной стороны, а с другой - помочь нам привлечь к ответственности всех виновных", - резюмировал Белоусов.

Напомним

В начале декабря Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции запустило первую открытую базу данных иностранных компонентов, найденных в российском и иранском оружии.

Недавно в НАПК сообщили, что благодаря, в частности, КНИИСЭ база пополнилась еще на почти 200 деталей и теперь насчитывает более 2600 иностранных компонентов.