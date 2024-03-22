Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
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Фейк об "отходе ВСУ от Днепра и Харькова" распространяет враг, ситуация на фронтах контролируемая - ЦСКиБ
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуацииЭксклюзив
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Часть компонентов во вражеских ракетах производится не в россии, а в западных странах: Офис Генпрокурора о массированном обстреле рф
Массированные ракетные атаки россии на критическую инфраструктуру Украины с использованием компонентов из западных стран подчеркивают необходимость эффективных санкций для блокирования поставок товаров двойного назначения и предоставления Украине соответствующих средств защиты для привлечения виновных к ответственности.
Трое погибших и 25 раненых: в Запорожье завершили поисковую операцию на местах ракетных ударов
В результате российских ракетных ударов в Запорожье 25 человек получили ранения, еще 3 погибли, а экстренные службы тушат пожары и проводят поисково-спасательные операции.
Удар рф по Новогродовке в Донецкой области: из-под завалов достали тела двух человек
Двое жителей погибли, оказавшись под завалами в результате вражеского авиаудара по жилому району в Новогродовке Донецкой области.
россияне ударили по Одесской области баллистикой, пожар на месте попадания ликвидировали - ОК "Юг"
Россияне выпустили баллистические ракеты по Одесской области из оккупированного Крыма, в месте попадания возник пожар, который оперативно ликвидирован.
Есть улицы, от которых остались только название: в МВД показали, как выглядит Великописаревская громада
Всего за десять дней оккупанты полностью уничтожили административный центр Великописаревской громады Сумской области, оставив от него лишь названия улиц.
Некоторые группировки войск будут переформатированы: Сирский анонсировал масштабные изменения в Силах обороны
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский объявил о переформатировании и оптимизации военных организационных структур с целью повышения эффективности управления, включая переформатирование некоторых группировок войск.
В СНБО рассказали, какую на самом деле цель имеет строительство российской железной дороги в оккупированный Крым
российские оккупанты строят железную дорогу через оккупированные украинские территории в Крым, чтобы усилить логистику поставок российских войск, создать пропагандистскую иллюзию интеграции и возможности для коррупции.
россияне 10 раз атаковали Днепропетровщину дронами и артиллерией: один человек ранен
Российские войска 10 раз атаковали Никополь Днепропетровской области в течение дня 22 марта, ранив одного человека, повредив хозяйственные постройки и автомобиль. В то же время регион продолжает восстанавливаться после массированного ночного авиаудара, повлекшего значительные разрушения и перебои с электроснабжением.
Фейк об "отходе ВСУ от Днепра и Харькова" распространяет враг, ситуация на фронтах контролируемая - ЦСКиБ
Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности опровергает вражескую ложь о том, что Вооруженные силы Украины якобы готовятся к отступлению из Днепра и Харькова, заявляя, что ситуация на фронтах контролируемая.
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
Несмотря на крупнейшую российскую ракетную атаку на украинские энергетические объекты, включая Днепровскую ГЭС, эксперты считают, что ситуация не является критической, а нанесенный ущерб не имеет существенного влияния на общее энергопотребление в стране.