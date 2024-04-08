Business Day: Зеленский планирует визит в ЮАР

Президент Украины Владимир Зеленский планирует совершить официальный визит в ЮАР, пишет местная газета Business Day со ссылкой на министра иностранных дел страны Наледи Пандор, передает УНН.

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По данным издания, поездка украинского лидера состоится в ближайшие несколько месяцев. Цель визита Зеленского, как сообщило издание, - установить более прочные торговые связи с ЮАР, а также обсудить, каким будет характер отношений между странами после завершения конфликта в Украине.

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