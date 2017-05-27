Буковинские пограничники задержали микроавтобус, который недавно похитили
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Вчера пограничники Черновицкого отряда совместно с сотрудниками Национальной полиции задержали транспортное средство, который находился в розыске, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Так, во время патрулирования участка ответственности пограничный наряд отдела "Сокиряны" наблюдал движение микроавтобуса "Мерседес" в сторону украинского-молдавской границы. Заметив правоохранителей, водитель автомобиля остановился и покинул машину удался в бегство.
Во время проверки оставленного транспортного средства оказалось, что этот микроавтобус 25 мая этого года был похищен в населенном пункте Новоселица, что на Буковине, и находится в розыске.
Сейчас автомобиль передан в Национальной полиции, продолжается поиск причастного лица.
Напомним, пограничники совместно с СБУ задержали мужчину , причастного к НВФ.