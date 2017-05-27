Буковинські прикордонники затримали мікроавтобус, який нещодавно викрали
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Учора прикордонники Чернівецького загону спільно зі співробітниками Національної поліції затримали транспортний засіб, який перебував у розшуку, передає УНН з посиланням на прес-службу ДПСУ.
Так, під час патрулювання ділянки відповідальності прикордонний наряд відділу "Сокиряни" спостерігав рух мікроавтобуса "Мерседес" в бік українсько-молдовського кордону. Помітивши правоохоронців, водій автомобіля зупинився та покинувши автівку вдався до втечі.
Під час перевірки залишеного транспортного засобу виявилося, що цей мікроавтобус 25 травня цього року був викрадений у населеному пункті Новоселиця, що на Буковині, та перебуває у розшуку.
Наразі автомобіль передано до Національної поліції, триває пошук причетної особи.
Нагадаємо, прикордонники спільно з СБУ затримали чоловіка, причетного до НЗФ.