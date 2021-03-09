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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 55195 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 76269 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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3 марта, 15:41 • 110844 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

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3 марта, 11:09 • 146324 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Букингемский дворец думает, как ответить на интервью Меган и Гарри

Букингемский дворец думает, как ответить на интервью Меган и Гарри

Киев  •  УНН

 • 27262 просмотра

КИЕВ. 9 марта. УНН. Сразу несколько британских газет сообщают, что британская королевская семья ведет "кризисные переговоры", пытаясь решить, как отвечать на скандальное интервью Меган Маркл и принца Гарри американской телеведущей Опры Уинфри. Об этом УНН сообщает со ссылкой на BBC.

Детали

Обычно королевская семья не отвечает на громкие обвинения в ее адрес. Однако британские журналисты, в том числе из газет I, Daily Mail и Guardian пишут, что на Букингемский дворец оказывается небывалое давление, чтобы он все же сделал заявление в связи с обвинениями Меган. Guardian в связи с этим цитирует лидера оппозиционной Лейбористской партии Кира Стармера, который заявил, что проблемы расового равноправия и психического здоровья, которые подняла герцогиня, "касаются не только королевской семьи" и их нельзя игнорировать.

Что произошло

Среди прочего Меган заявила, что некий неназванный член королевской семьи интересовался, насколько темной будет кожа Арчи - первого сына герцога и герцогини Сассекских. Кроме того, супруга принца Гарри призналась, что у нее были суицидальные мысли, но она не получила от придворных никакой помощи. Подробнее об интервью читайте в нашем подробном пересказе.

Откровения Меган и Гарри вызвали в Британии настоящую бурю, которую уже сравнивают со знаменитыми интервью принцессы Дианы в 1995 году, когда она рассказала о супружеской измене своего мужа, принца Чарльза. 

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