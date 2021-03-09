Букингемский дворец думает, как ответить на интервью Меган и Гарри

Детали

Обычно королевская семья не отвечает на громкие обвинения в ее адрес. Однако британские журналисты, в том числе из газет I, Daily Mail и Guardian пишут, что на Букингемский дворец оказывается небывалое давление, чтобы он все же сделал заявление в связи с обвинениями Меган. Guardian в связи с этим цитирует лидера оппозиционной Лейбористской партии Кира Стармера, который заявил, что проблемы расового равноправия и психического здоровья, которые подняла герцогиня, "касаются не только королевской семьи" и их нельзя игнорировать.

Что произошло

Среди прочего Меган заявила, что некий неназванный член королевской семьи интересовался, насколько темной будет кожа Арчи - первого сына герцога и герцогини Сассекских. Кроме того, супруга принца Гарри призналась, что у нее были суицидальные мысли, но она не получила от придворных никакой помощи. Подробнее об интервью читайте в нашем подробном пересказе.

Откровения Меган и Гарри вызвали в Британии настоящую бурю, которую уже сравнивают со знаменитыми интервью принцессы Дианы в 1995 году, когда она рассказала о супружеской измене своего мужа, принца Чарльза.